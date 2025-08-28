Еще одна страна Европы начала выдавать российским туристам шенгенские визы спустя три года перерыва. Речь идет о Словакии, сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что приемом документов занимается теперь компания BLS International. Слоты на сентябрь в Москве и Санкт-Петербурге уже есть в доступе.

Три года назад Словакия перестала выдавать россиянам туристические визы. При этом все остальные категории виз продолжили оформлять.

Ранее работу возобновил визовый центр Португалии в Ростове-на-Дону после нескольких лет перерыва. Уточняется, что запись на подачу документов уже открыта.