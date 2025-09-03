Из Сочи планируют запустить круизы в европейские страны

В следующем году на лайнере Astoria Grande планируют запустить международные круизы в Италию и на Мальту. Об этом сообщает компания-перевозчик.

«‎Италия и Мальта из Сочи. Компания поставила два маршрута по Средиземному морю. Это два двухнедельных круиза в октябре следующего года», — отметили в компании.

Первый круиз - с 10 октября на Мальту с остановками в Миконосе, Катаколоне (Олимпии), Катании, на Мальте, в Афинах и Амасре, а второй - с 24 октября в Италию с заездами в Стамбул, Катаколон (Олимпию), Неаполь, Чивитавеккью (Рим), Палермо, Афины и Амасру.

Отмечается, что для круизов необходимо оформить шенгенскую визу.

В этом году из Сочи запустили круизы в Грецию. С начала года на лайнере, который стартовал в 2022-м, перевезли примерно три тысячи пассажиров.