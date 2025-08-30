Турагент поделился проверенными отелями Абхазии

У туристов из России вырос интерес к отдыху в Абхазии – свою роль сыграли прямые поезда в возобновление воздушного сообщения с Сухумом.

У турагента Ольги Косенко, постоянного участника тг-чата для специалистов «Курилка ТурДома 2.0», это направление вышло в топ продаж на осень.

«Море все еще теплое, а цена ниже, чем на Черноморском побережье России», – добавила Ольга.

Редакция предложила ей назвать подходящие варианты размещения для семей со средним достатком.

«Гагра лучше подойдет молодежи – там сейчас много тусовочных мест, дискотеки. Новый Афон – небольшой и душевный, там каждый найдет что-то для себя: есть и пещера большая, и тропа в горы, крепость – это для легких на подъем, а для паломников – монастырь. Пицунда в начале сентября хороша для семей с детьми, а позже – для взрослых, предпочитающих релакс. А тем, кто любит проводить отпуск активно, я рекомендую Сухум – там есть где погулять, что посмотреть, и цены пока чуть пониже, чем в вышеперечисленных местах», – рассказала Ольга Косенко.

Она посоветовала несколько вариантов на 10 ночей в середине сентября для тех, кто хотел бы съездить в Абхазию и готов заплатить за комфорт (только проживание, без дороги).

Гагра

Большим спросом пользуется бутик-отель Apsuana Rosé, одним из преимуществ которого является собственная зона с лежаками и зонтами на общественном пляже в центре Гагры. Туристы также хвалят питание. Забронировать номер на двоих на середину сентября там можно за 144 тыс. руб. Правда, выбор номеров очень ограничен – почти все уже разобрано.

В Amra Park-Hotel & SPA по тарифу «полный пансион "шведский стол"» стоимость номера начинается от 250 тыс.

Более демократичный вариант – отель «Белла» – только с завтраками, зато в двух шагах от главной дискотеки на пляже – от 75 тыс. руб.

Пицунда

Отель «Киараз Арена», позиционирующийся как 4*, предлагает номера с балконом и видом на море от 88 тыс. руб. Обедать и ужинать придется вне гостиницы.

Пансионат «Сосновая роща» – от 106,5 тыс. руб. (трехразовое питание «шведский стол») в номерах без балконов, с видом на море – от 122,5 тыс.

Курорт «Пицунда» (бывший «Интурист») – его выделяет расположение между реликтовым парком и морем – находится в стадии реновации, поэтому нужно выбирать номера с относительно свежим ремонтом (эта информация есть в описании): например, 1-комнатная студия, обновленная в 2022 году, с полным пансионом обойдется в 105,5 тыс. руб.

В Новом Афоне вариантов в отелях, позиционирующих себя как четырехзвездочные, на середину сентября нет, но турагенты об этом предупреждали – курорт небольшой и востребованный.

Сухум

Отель «Страна Души» в столице Абхазии самостоятельно забронировать нельзя.

У туроператоров и турагентов цена за номер с полным пансионом начинается от 106 тыс. руб. Если выбрать верхние этажи, бонусом будет панорама Сухума.

Кстати, отель изменил формат питания – раньше там предлагались только завтраки, сейчас – полный пансион.

Мы добавили в список еще два отеля, которые ранее советовали туроператоры и туристы.

10 ночей на двоих в «Гранд Отель Сухум» 4* без питания обойдется в 140 тыс. руб.

В Riviera hotel 4* комфортные номера есть только на последнюю декаду сентября: варианты с балконом и полным пансионом начинаются от 74,5 тыс. руб.

