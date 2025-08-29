Чем мост Банпо в Сеуле привлекает туристов

В Сеуле есть мост Банпо, который вечером превращается в яркое водное шоу. Он соединяет районы Сочхо и Ёнсан и состоит из двух уровней: нижний Джамсу может полностью уходить под воду при паводках. Сеул удивляет: мост, который уходит под воду и поёт по ночам - об этом подробнее на сайте Туристас.

С апреля по октябрь по краям моста включается фонтан, струи которого падают в реку под музыку и разноцветный свет. Представление длится около 20 минут и повторяется несколько раз за вечер. Этот фонтан занесён в Книгу рекордов Гиннесса как самый длинный в мире на мосту.

Банпо стал популярным местом прогулок и встреч. Здесь проводят концерты и фестивали, а лучше всего шоу видно из парка Banpo Hangang или с катеров. С 2009 года представление остаётся визитной карточкой Сеула и одним из его символов.