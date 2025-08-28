Туристы стали массово отказываться от испанских шенгенов

Происходящие изменения в визовом центре Испании очень не нравятся туристам. На этой неделе в систему онлайн-записи загрузили слоты на первую половину сентября, но их, как и ожидалось, оказалось меньше обычного. Места на подачу документов разлетелись очень быстро, буквально за час. Многие туристы остались без записи.

© tourdom.ru

Ну а вдогонку BLS Spain Russia в очередной раз повысил цены на платные услуги в офисах. Теперь воспользоваться так называемым Prime-time, который позволяет скорректировать ошибки в документах на месте, и подачей в Premium-зале можно за 15 тыс. Стоимость увеличилась ровно наполовину.

Туристы вынуждены переориентироваться на другие лояльные страны, которые охотно одобряют шенгены россиянам, – Францию и Италию. Эту тенденцию уже заметили некоторые визовые агенты. Часть из них на эти страны сейчас предлагают скидки. Те, кто подается самостоятельно, также приглядываются к этим альтернативам.

В первую очередь делают ставку на Францию. Хоть стандартные слоты в большинстве городов закончились до конца сентября, но рассмотрение заявки занимает 20–30 дней. Есть шанс на полугодовые визы, в то время как испанцы дают на срок от одного до трех месяцев.

В визовом центре Италии туристов настораживают сроки, которые паспорта находятся в консульстве. На сегодняшний день визы получают те, кто подавался в последних числах июня. На текущий момент с записью лучше всего в Москве – есть места на сентябрь, в Петербурге – только во второй половине месяца. В других регионах ждут открытия мест на октябрь.