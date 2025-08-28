Международные рейсы на Мальдивах переведут в новый терминал

На Мальдивах анонсировали перевод международных рейсов в новый терминал аэропорта Мале – ожидается, что это произойдет к ноябрю, к началу высокого сезона. Здание уже введено в эксплуатацию, но пока работает в тестовом режиме и обслуживает только внутренние рейсы. Его полноценный запуск позволит существенно увеличить пропускную способность и сделать пребывание туристов более комфортным. Эту новость, а также тенденции спроса сегодня обсуждали в кулуарах мальдивского workshop, который проводит туроператор PAC Group.

Как рассказал «ТурДому» гендиректор компании Илья Иткин, открытие более просторного терминала давно назрело, так как турпоток на острова растет и старое здание не справляется.

«По этой причине мы всегда советуем клиентам, которые едут отдыхать в премиальные отели, бронировать cip-lounge», – привел пример Иткин.

Руководитель мальдивского направления Ольга Цыганова добавила, что туристам не хватает фаст-трека: «сейчас такой услуги в старом терминале нет, ждем ее появления в новом».

Илья Иткин также поделился тенденциями спроса на направлении. За первые 8 месяцев 2025 года объем продаж туров на Мальдивы в компании увеличился на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это происходит по нескольким причинам. Одна из ключевых – снижается средний чек.

«В 2023 году у нас он составлял 4150 евро, в 2024-м уже 3800, а в 2025-м – 3500 евро», – привел пример Иткин (цены указаны только на проживание. – Ред.).

Тренд связан с тем, что туристы стали активнее ездить на Мальдивы летом, пользуясь различными спецпредложениями от отелей – бесплатными ночами и трансферами, апгрейдами по питанию и т. д. Это позволяет Мальдивам конкурировать за туристов с другими странами, например с Турцией. Перераспределению турпотока способствует также появление крупных отелей, которые работают в формате «все включено» с активной анимацией и ориентируются на семейную аудиторию.

Тенденцию подтверждают и турагенты, с которыми «ТурДом» пообщался в кулуарах.

«В этом году бронирую туры на Мальдивы чаще, чем в Турцию», – рассказала представитель одной из московских компаний.

В других городах спрос на Мальдивы тоже высокий – этому способствует довольно большой выбор вариантов перелета со стыковкой.

Турагенты замечают и противоположный тренд – многие искушенные туристы были на Мальдивах уже много раз и интересуются другими странами. Вернуть их на Мальдивы, как считают специалисты, поможет программа обновления отелей. В 2026–2027 годах на островах запланировано открытие новых гостиниц известных брендов – преимущественно в формате 5 звезд и 5 звезд делюкс.

По статистике Visit Maldives (см. фото), гости из России занимают второе место по количеству прибытий на Мальдивы – 225 204 визита в 2024 году. На первом месте – китайцы с 263 340.