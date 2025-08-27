Турпоток в Венесуэлу вырос в первом полугодии 2025 года

Приток иностранных туристов в Венесуэлу в период с января по июль 2025 года увеличился на 70,84 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявила вице-президент республики Делси Родригес на заседании Национального совета по продуктивной экономике, сообщает Venezolana de Televisión, партнер TV BRICS.

По словам Родригес, такой скачок стал результатом слаженной работы правительства, министерства туризма и частного бизнеса. Она также подчеркнула, что позитивная динамика наблюдается во всех отраслях экономики.

Отмечается, что правительство Венесуэлы намерено привлечь в этом году более 3 млн туристов, что на 30 процентов больше, чем в 2024 году.

Развитие туристической отрасли является одним из приоритетных направлений экономической политики стран БРИКС. Так, Иран с марта 2024 года по март 2025 года посетили более 7 млн иностранных гостей, что на 16 процентов больше по сравнению с аналогичным периодом. Об этом пишет агентство Mehr, партнер TV BRICS. Власти развивают внутренний туризм и привлекают путешественников из соседних стран.

Египет также демонстрирует положительную динамику. Например, турпоток в страну из Индии вырос на 18,8 процента. Для дальнейшего развития отрасли стороны планируют запустить совместные рекламные кампании и семинары для туроператоров, передает партнерский портал Sada El-Balad.