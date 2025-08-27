Названа страна, в которой делать селфи опаснее всего

Тревел-эксперты рассказали, где точно нужно смотреть в оба. Аналитики юридической компании The Barber Law Firm назвали страну, где попытки сделать красивое селфи чаще всего заканчиваются плачевно. На первом месте оказалась Индия.

По данным источника, на это направление приходится 42,1% всех инцидентов, связанных с процессом съёмки фотографий. Из 271 несчастных случаев 214 закончились трагедией. 57 человек получили травмы.

На втором месте в списке — США. Там зафиксировано 45 инцидентов, 37 из них оказались фатальными. В России несчастных случаев, произошедших во время съёмки селфи, было 19.