Впервые после пандемии из России запустят прямые рейсы на остров Панай

В конце октября туристам из России впервые после пандемии станут доступны прямые рейсы на филиппинский остров Панай. С Дальнего Востока летать планирует авиакомпания «ИрАэро». 25 октября первый вылет в аэропорт Калибо намечен из Иркутска, 28 октября – из Благовещенска. По пути из Благовещенска самолет будет делать остановку в Хабаровске, который и станет третьим городом. Полеты будут осуществляться на лайнерах «Суперджет-100». Учитывая расстояние и тип судна, рейсы будут выполняться с посадкой на дозаправку в китайских аэропортах – в Нинбо (на рейсах из Благовещенска) и в Гуйлине (из Иркутска). Таким образом, отдыхающие, вылетевшие из Благовещенска, будут делать две остановки в пути.

«Туры уже продает один из хабаровских туроператоров. Часть мест будет поступать в свободную продажу для самостоятельных туристов. Также есть договоренность с филиппинской компанией, которая обеспечивает трансфер от аэропорта до курортного острова Боракай», – рассказал TourDom.ru заместитель гендиректора «ИрАэро» Сергей Крупнов.

Остров Боракай знаменит своими пляжами. Например, четырехкилометровый Белый пляж притягивает отдыхающих мелким белоснежным песком. Болабог, где часто дует ветер, называют Меккой для любителей кайтсерфинга и виндсерфинга.

По предположению Крупнова, туры на Боракай будут пользоваться спросом у дальневосточных туристов. В начале прошлого года «ИрАэро» запускала программу полетов из Иркутска в Манилу, однако на летний сезон ее не продлили. На этот раз решили запустить рейсы сразу на курорт.

Между тем популярны Филиппины и у отдыхающих из европейской части России, которые в отсутствие прямых рейсов вынуждены добираться до курортных островов с пересадками. Но, несмотря на это, спрос растет, сообщили редакции в компании ITM group:

«Этот сезон обещает стать рекордным. К примеру, новогодние программы на Филиппины на блочной перевозке Oman Air были распроданы уже к концу июля. А программа на гарантированных рейсах Etihad Airways продлена до конца марта 2026 года».

Предлагаются туры, в том числе комбинированные, на Боракай, Эль-Нидо, Корон, Себу и другие. Перелет из Москвы в Манилу обычно продолжается 17–18 часов со стыковками в Маскате, Абу-Даби, Гуанчжоу и других аэропортах.

