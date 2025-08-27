Туристы предпочитают греческим ресторанам супермаркеты

В текущем сезоне популярные греческие острова наблюдают неожиданное явление: путешественники всё чаще избегают традиционные таверны и рестораны, предпочитая приобретать продукты питания в магазинах самообслуживания. Согласно аналитикам, доход предприятий общественного питания в некоторых областях снизился на ощутимые проценты по сравнению с предыдущим годом.

Желание уменьшить затраты подталкивает отдыхающих к более бережливым альтернативам: самостоятельному приготовлению пищи в арендованных квартирах или приобретению еды на вынос. Яннис Пападопулос, официальный представитель Панэллинской федерации ресторанного дела, подчеркивает, что эта тенденция, которая начала проявляться еще в прошлом году, в 2025 году стала более заметной. Путешественники стали приезжать на более короткий период и меньше тратить на питание в ресторанах.

Реагируя на изменяющиеся потребности потребителей, на островах активно появляются заведения быстрого питания. Некоторые рестораны переходят на систему самообслуживания, чтобы привлечь бережливых посетителей. Несмотря на рост цен в ресторанах на 20%, обусловленный увеличением эксплуатационных затрат, в июле 2025 года сектор общественного питания показал подъем на 6%, согласно данным ELSTAT.

Статистика супермаркетов подтверждает данную тенденцию. По информации Circana, в первой половине 2025 года Эгейские острова и Крит занимают лидирующие позиции по увеличению продаж (9,5% и 8,1% соответственно), обгоняя другие регионы Греции. Эта ситуация отличается от ситуации прошлого лета, когда увеличение продаж в магазинах самообслуживания на островах составило 8%, а на Крите - 5,7%, в то время как на материковой части этот показатель был на уровне 3,9%.

В заключение, стремление туристов к экономии оказывает существенное влияние на кулинарную сферу греческих островов, вынуждая её приспосабливаться к новым рыночным условиям.