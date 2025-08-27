Российские туристы пожаловались на забастовку персонала в турецком отеле

Группа российских туристов, прибывших в курортный город Сиде в Турции, столкнулась с серьёзными проблемами во время пребывания в отеле Side Win Hotel & Spa. В результате забастовки персонала отель остался без электричества, воды и доступа к основным услугам, включая питание. Об этом сообщили сами туристы телеканалу 360.ru.

По словам одной из отдыхающих, проблемы начались 26 августа, когда в номерах перестал работать свет, а подача воды стала нестабильной. Персонал отеля не предпринимал никаких действий для решения этих проблем.

«Сотрудники на ресепшене просто уходили в свои комнаты. На завтрак подавали еду, оставшуюся с ужина предыдущего дня, а на столах стояла грязная посуда. Оказалось, что отель не оплатил счета за электроэнергию, а также задерживал выплаты зарплат своим работникам», — поделилась девушка.

Другая туристка отметила, что проблемы с условиями проживания в отеле возникали и ранее. В номерах не работали кондиционеры, на стенах была плесень, постельное бельё не меняли, а шезлонги на пляже были сломаны.

«Ужасно много мух, очень плохое питание, грязная посуда, нехватка напитков. Отдых обернулся катастрофой. Номер полноценно ни разу не убирался», — рассказал ещё один гость отеля.

В Ассоциации туроператоров заявили, что не осведомлены о ситуации. Вице-президент АТОР Артур Мурадян сообщил, что они проверят информацию о произошедшем.