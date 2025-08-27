Буркина-Фасо и Россия обсуждают запуск прямого авиасообщения

Буркина-Фасо и Россия обсуждают возможность запуска прямого авиасообщения между странами. Об этом сообщил ТАСС посол республики в РФ Аристид Тапсоба в кулуарах форума "Технопром-2025".

"Я бы сказал, что у нас уже есть российская компания, которая хочет запустить прямое авиасообщение между Уагадугу и Москвой, между столицами Мали и Нигера и Москвой. Сейчас это обсуждается. И это позволит нам развивать туризм в Буркина-Фасо, а также в России", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Дипломат также рассказал о развитии отношений Уагадугу и Москвы в сфере туризма и культуры.