Иран поставил «шлагбаум» туристам на самостоятельные поездки в страну

Помимо того, что туроператоры до сих пор не могут продавать туры в Иран, въезд в эту страну для самостоятельных путешественников также усложнился.

Как рассказали порталу «ТурДом» в ITM group со ссылкой на иранских принимающих партнеров, туристы, планирующие поездку в Иран, не могут напрямую подать заявление на визу в консульство. Это теперь нужно делать только через иранские туристические агентства, так же как и бронирование отелей в стране. Новые правила введены после июньского вооруженного конфликта с Израилем.

В одном из нишевых туроператоров по Ирану нам подтвердили эту информацию и рассказали, что самостоятельные путешественники стали обращаться к ним за оформлением туристических виз и заказом гостиниц. Туроператор делает это при содействии своей иранской компании. Те, кто пытается получить разрешение на въезд самостоятельно, как правило, получают отказ с объяснением от консульства:

«Подавайте документы через иранское турагентство».

На сайте посольства Ирана в Москве никаких сообщений об ужесточении визовых правил пока нет. Портал «ТурДом» направил запрос в иранское диппредставительство с просьбой прокомментировать ситуацию.

Что касается перспектив отмены рекомендаций Минэкономразвития от 15 июня, то редакция пока не получила ответ от ведомства на соответствующий запрос. Согласно ним гражданам надлежит воздержаться от поездок в Иран, а туроператорам и турагентам – приостановить продвижение и реализацию турпродуктов, Для предпринимателей рекомендация равнозначна запрету. Ведь продажа небезопасных услуг не допускается законом о защите прав потребителей. А если с туристом что-то случится в поездке, для туроператора может быть и уголовная ответственность.