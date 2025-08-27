На распродаже S7 туристам предложили сэкономить на рейсах в Дубай

Авиакомпания S7 предложила туристам двухдневную распродажу со скидками до 50%. Купить билеты с дисконтом в ближайшие 2 дня, 27 и 28 августа, а отправиться в путешествие – с 1 сентября. Но акция распространяется только на перелеты туда и обратно. Редакция TourDom.ru по традиции решила проверить, действительно ли есть выгодные предложения для туристов. Как оказалось, нередко можно найти хорошую цену либо туда, либо обратно, но чтобы в оба конца – придется подбирать даты. А по некоторым направлениям купить round trip с дисконтом в сентябре вообще невозможно.

Так, перелет Москва – Анталья перевозчик предлагает за 10,3 тыс. руб. без багажа, но по такой цене из Домодедово был всего один рейс сентябре и далее в ноябре. А на обратную дорогу скидки предлагаются только на 24 октября и в декабре. В итоге самые дешевые билеты по этому направлению мы нашли только на конец года, когда на турецкое побережье по объективным причинам уже не так сильно и хочется. Например, улететь 15 декабря и вернуться в столицу 31-го можно за 16 тыс. руб. «Победа», также выполняющая прямой рейс по данному маршруту, в эти же даты отвезет за 19,3 тыс.

А вот в Дубай, куда S7 возобновляет полеты из Москвы в сентябре, места с дисконтом около 40% действительно можно найти на октябрь. Round trip налегке во второй половине месяца обойдется в 19 тыс. руб., у той же «Победы» – 23,6 тыс.

Билеты на российские курорты продаются со скидками и на сентябрь, но обратно придется лететь за полную стоимость, так как акция на дорогу с моря начнется только 25 октября. В итоге перелет из столицы в Сочи в начале первого месяца осени можно купить за 3,6 тыс. руб., а вернуться через пару недель – за 11,5 тыс. Итого – 15,1 тыс. Впрочем, все равно получается чуть дешевле, чем у других перевозчиков – у них цены начинаются от 15,5 тыс. А вот слетать на Черноморское побережье встретить Новый год можно за 7,6 тыс., правда возвращаться в Москву придется уже 1 января – на более поздние даты билеты стоят дороже.

Аналогичная ситуация со скидками в Сочи из Санкт-Петербурга: туда дисконт предлагается с 1 сентября, а обратно – 26 октября, 25 ноября и в декабре. Но, например, 7 декабря стоимость в рамках распродажи в полтора раза выше, чем 5 и 6 декабря без нее. Да и в тот же день есть перелет дешевле.

