Российские туристы на Хайнане жалуются на состояние пляжей

Хайнань постепенно приходит в себя после мощнейшего тайфуна «Кадзики», который в воскресенье обрушился на курортный остров. Еще вчера почти все пляжи были закрыты, сегодня, по отзывам российских туристов, ситуация лучше.

«Уже купаются в Ялонг Бэй, Санья Бэй, Сяодунхай (курортные районы Саньи. – Ред.), тем, кто там живет, повезло больше. А в Додунхае пока все еще нельзя. Говорят, что завтра пляж откроют», – поделился один из отдыхающих.

Впрочем, пока обстановка не идеальна – ощущаются последствия стихии. Во-первых, как отмечают туристы, вода стала прохладнее, чем до тайфуна. Во-вторых, местами сильные волны – даже там, где пляжи формально открыты, например в Ялонг Бэй, спасатели выгоняют туристов из воды. В-третьих, и это самое неприятное обстоятельство, в море много мусора.

«Из Додунхая ездили на такси на стихийный пляж около отеля Intercontinental. Ограждений нет, народу достаточно много. Мусор на берегу и в воде присутствует, но в целом за неимением других открытых доступов к воде и в текущей ситуации лучше, чем сидеть в номере», – поделилась отдыхающая.

Ранее мы написали, что из-за тайфуна на Хайнане курортную Санью не смогли вовремя покинуть около 600 российских туристов. Их разместили в местных отелях в ожидании возобновления полетов.