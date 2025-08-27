Из Хабаровска на Филиппины запустят прямые рейсы

С 28 октября 2025 года авиакомпания «ИрАэро» откроет для жителей Хабаровска прямые чартерные рейсы на филиппинский курорт Боракай. Это станет альтернативой текущим маршрутам, которые предусматривают перелет в Манилу с двумя пересадками и занимают более 31 часа в пути.

«Впервые с начала пандемии коронавируса возобновляется прямое сообщение между Хабаровском и Филиппинами. Рейсы будут выполняться один раз неделю по вторникам. Реализация билетов открыта только в составе турпакетов, так как речь идет о чартерных перевозках», – рассказала ХКС представитель Российского союза туриндустрии Валентина Асеева.

Приобрести турпакеты с перелетом на Филиппины можно через любые туристические агентства Хабаровска. Новый маршрут предполагает всего одну промежуточную посадку в Китае для дозаправки воздушного судна.

В настоящее время жителям Хабаровска доступны исключительно рейсы в столицу Филиппин Манилу с двумя пересадками. Продолжительность такого путешествия превышает 31 час, а стоимость авиабилетов в один конец стартует от 32 тысяч рублей. Технические остановки осуществляются в Пекине и Гуанчжоу.