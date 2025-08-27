В России призвали принять меры безопасности в горах

Спасатель и преподаватель Центральной школы инструкторов альпинизма Денис Киселев призвал задуматься над дополнительными мерами безопасности при восхождении на гору в связи с инцидентом с россиянкой Натальей Наговициной, которую не могут эвакуировать с вершины пика Победы. Об этом он высказался в беседе с изданием aif.ru.

В качестве конкретного предложения Киселев указал изменение суммы страховок. Он подчеркнул, что на Эльбрусе после ряда резонансных дел установили хижину, в которой возможно переждать непогоду. По словам эксперта, благодаря укрытию спаслась не одна группа туристов.

«Подобные решения можно осуществить и на пике Победы. Но только неизвестно, за чей счет и какими усилиями это будут делать», — отметил альпинист.

Киселев также указал, что должен дежурить спасательный отряд, который в сезон дождей будет находиться в готовности.

«Также какая-то заброска снаряжения, различных запасов, которые на экстремальный случай будут ждать где-то на середине маршрута», — заключил он.

Ранее Наговицину официально признали пропавшей без вести. С таким заявлением выступили в МЧС Киргизии.