Турпоток в Иран вырос

С марта 2024 года по март 2025 года Иран посетили более 7 млн иностранных туристов, что на 15,93 процента больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом пишет агентство Mehr, партнер TV BRICS.

Подчеркивается, что власти нацелены на активное развитие въездного туризма.

Для этого они используют две стратегии: развивают внутренний туризм и привлекают путешественников из соседних стран.

Ожидается, что в целях поддержки отрасли подготовлен ряд новых правил, находящихся на рассмотрении правительства. Эти меры внедряются министерством экономики и финансов страны.