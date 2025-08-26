Россиянку отказались пускать в самолет из-за беременности

Россиянку на позднем сроке беременности отказались пускать в самолет за границу из-за отсутствия справки. Девушка поделилась произошедшим в ролике в социальных сетях, на который обратило внимание издание Baza.

© РИА Новости

Россиянка Эвелина на 30-й неделе беременности должны была вылетать в отпуск в Египет из Санкт-Петербурга авиакомпанией AlMasria Airlines. Вскоре после того, как она разместилась на своем месте в салоне самолета, сотрудник авиакомпании уточнила ее срок и потребовала разрешающую справку, которую девушке должен был выдать врач перед полетом.

У Эвелины документа не оказалось, и тогда представители AlMasria Airlines отказались посадить ее на рейс. Разбирательство заняло два часа. По словам туристки, авиакомпания сослалась на право пилота высадить любого пассажира без объяснения причины.

В ролике девушка рассказала, что перед отъездом посетила врача и уточняла, нужна ли ей какая-либо справка. Однако врач заверил ее, что подобные документы якобы больше не выдают.

В итоге Эвелине пришлось лететь с пересадками на рейсе другой авиакомпании. Также сверху она доплатила 30 тысяч рублей. Кроме того, AlMasria Airlines отказалась возместить девушке деньги за «сгоревшие» билеты.

Ранее авиакомпания Spirit Airlines отказала в посадке на рейс женщине, которая ранее перенесла косметическую операцию, несмотря на наличие медицинского заключения от врача.