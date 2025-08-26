«Живите как хотите». Россияне остались без света и еды в турецком отеле

В разгар отдыха в турецком Сиде российские туристы оказались без электричества, еды и даже воды – по их предположению, в четырехзвездочном Side Win Hotel началась забастовка. При этом представители самого отеля ничего не комментируют – их попросту нет в гостинице.

«Сегодня в 2 часа ночи сработала пожарная сирена, выключилось электричество. Его нет до сих пор. Утром спустились на завтрак – никакой еды не было, кроме батонов. Даже воды питьевой нет. Насколько мы поняли, в отеле забастовка. Люди, которые приехали с утра, не могут заселиться, одна единственная девочка выходит и говорит: "I don't know"», – рассказала корреспонденту TourDom.ru Екатерина, приехавшая в Турцию с детьми из Екатеринбурга.

А вот комментарий другого отдыхающего в этом отеле:

«Ночью отключили электричество за неуплату. Утром персонал не вышел. На завтрак были остатки со вчерашнего ужина. Забастовка, персонал исчез».

При этом, по словам собеседницы редакции, проблемы в гостинице начались еще 21 августа – как только российские туристы приехали и заселились:

«С тех пор номер не убирали ни разу».

Некоторые наши соотечественники попытались поменять отель, однако не получилось.

«Им говорят, все отели в стопе. Вот живите как хотите. А теперь еще эта забастовка», – сказала Екатерина.

Она добавила, что сразу связалась с турагентом, подробно рассказала о происходящем. Туроператор также в курсе ситуации, но решения, что дальше, пока нет. При этом некоторые туроператорские компании, судя по сообщениям в турагентских чатах, уже добились переселения своих туристов из Side Win Hotel. Редакция направила запрос в отель с предложением прокомментировать ситуацию.

