Туристов в Египте призвали не опасаться блокировки смартфонов

У российских туристов нет причин опасаться блокировки их смартфонов в Египте. Так проживающая в этой стране представитель гостиничной сети прокомментировала порталу «ТурДом» тревожное сообщение, появившееся сегодня в одном из тг-каналов с миллионной аудиторией.

© РИА Новости

Как утверждалось в посте, телефон якобы блокируют по прилете на отдых, если вставить в него египетскую сим-карту (некоторые туристы пользуются вместо роуминга местными симками для удешевления звонков и интернета. – Ред.). А за разблокировку в отделениях связи и аэропортах нужно заплатить штраф – до 12 тыс. руб. в пересчете на российские деньги.

По словам нашей собеседницы, в Египте действует закон, ограничивающий ввоз в страну смартфонов, но только новых: беспошлинно разрешается провозить не более одного. Эта норма была принята для предотвращения спекуляций, так как некоторые египтяне, а также постоянно проживающие экспаты занимались «серым» бизнесом – массово закупали гаджеты за границей и перепродавали их без уплаты 38% налога. Ограничение не касается иностранных туристов, приезжающих на отдых со своими смартфонами. Тем более не новыми, в упаковке, а которыми они повседневно пользуются – таких аппаратов можно брать с собой и больше одного.

В египетской принимающей компании крупного туроператора рассказали, что у них пока не было ни одной жалобы от туристов по поводу блокировки смартфонов.

Связываться с родственниками в РФ, находясь за границей, россиянам с середины августа стало сложнее из-за блокировки звонков в WhatsApp и Telegram. При этом отправлять сообщения, делиться фото и видео через эти площадки пока по-прежнему возможно. Альтернатива – отечественный мессенджер Max. Проживающий в Египте корреспондент «ТурДома» протестировал его 2 недели назад – обычные и видеозвонки проходили как в Россию, так и из нашей страны.