Жители Европы протестуют против чрезмерного потока туристов

Местные жители популярных туристических направлений выражают недовольство из-за наплыва туристов

Жители Италии, Испании и Греции все активнее выражают недовольство из-за чрезмерного притока туристов. Чтобы справиться с туристическим бумом, власти вводят различные ограничения.

В популярных местах повышается стоимость билетов, запрещаются заходы круизных судов, приостанавливается строительство новых гостиниц. В Барселоне негодование местных жителей даже вылилось в уличные акции протеста, где использовались водяные пистолеты.

Одной из причин недовольства стал эффект "мести за поездки" после отмены карантинных мер, связанных с COVID-19. Во время пандемии жители туристических городов впервые за долгое время ощутили свободу и комфорт дома.