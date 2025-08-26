Таможенники отобрали у туриста голову крокодила

Хабаровские таможенники пресекли попытку ввоза экзотического сувенира из Вьетнама. Как сообщается в телеграм-канале ФТС России, в багаже одного из туристов при выборочном досмотре с помощью рентген-аппарата была обнаружена голова крокодила.

По словам путешественника, он приобрел трофей для личной коллекции и не осведомлен о правилах декларирования подобных предметов. Проведенная экспертиза установила, что изъятый предмет является головой гребнистого крокодила, охраняемого Конвенцией СИТЕС.

В отношении нарушителя возбуждены административные дела по статьям 16.3 и 16.2 КоАП РФ за несоблюдение ограничений и недекларирование товара. Итогом для туриста станет штраф и конфискация запрещенного груза.

Таможенная служба напоминает о необходимости уточнять правила ввоза товаров на официальном сайте ФТС или консультироваться со специалистами перед вылетом. Примечательно, что данная находка стала уже пятой по счету за последнее время, однако обычно подобные сувениры пытаются привезти из Таиланда. Причем каждый раз пассажиры оправдываются тем, что не знали о существующих таможенных ограничениях.