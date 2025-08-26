Визовый центр Болгарии возобновил работу в российском городе

Визовый центр Болгарии возобновил работу в Санкт-Петербурге спустя две недели перерыва. Об этом сообщает Telegram-канал «Улететь».

Уточняется, что в центре без объяснения причин перестали принимать документы 13 августа, однако во вторник, 26 августа, вернулись к работе. Аналогичная ситуация была и в июне.

Ранее работу возобновил визовый центр Португалии в Ростове-на-Дону после нескольких лет перерыва. Уточняется, что запись на подачу документов уже открыта.