В Турции допустили эволюцию «все включено»

Представители турецких отелей, с которыми пообщался корреспондент TourDom.ru, допускают постепенную эволюцию шведского стола. Поводом стали изменения в предпочтениях гостей.

© tourdom.ru

«Сейчас больше людей следит за собой, – описала тенденцию представитель Pine Beach Hotel Belek Яна Саяфарова. – Еще до пандемии, проходя мимо спортзала, видела в нем одного-двух человек, сейчас же там всегда много народу. Есть прогресс и в осознанности потребления еды и алкогольных напитков: отходов стало меньше».

На «шведке» туристы, по словам отельеров, все чаще берут небольшие порции, потом при необходимости идут за добавкой.

«Вырос спрос на так называемые живые станции, где готовят блюда адресно для конкретного гостя – рыбу и овощи на гриле, пасту, менемен и омлеты», – отмечает Анна Йиит, директор по продажам и маркетингу Sherwood Hotels and Resorts и Greenwood Hotels and Resorts.

Такой формат позволяет снизить объем излишков. По словам эксперта, люди стали больше интересоваться происхождением продуктов, их экологичностью и калорийностью. Растет популярность безалкогольных напитков – качественного кофе, свежевыжатых соков, лимонадов и пр.

Многие любят посещать рестораны a la carte.

«В таких заведениях, как правило, туристы делают более осознанный выбор, поскольку еда порционная, – считает представитель Ela Excellence Resort Belek Карина Мухаметшина. – В итоге съедают меньше, чем когда набирают еду на шведском столе. Это говорит о желании гостей не просто поужинать, а получить новый гастрономический опыт».

Отельеры откликаются на новые веяния. Открывают больше ресторанов с выбором по меню.

«В детокс-баре вместо алкогольных напитков гости пробуют смузи, фреши, чаи из трав, выращенных в саду гостиницы», – рассказали в Ela Excellence Resort Belek.

На «шведке» в ресторанах отельеры предусматривают вегетарианскую кухню, стол с низкокалорийными блюдами, выбор безлактозного питания.

Точнее планировать закупки и производство, сокращая отходы, позволяет и учет предпочтений туристов из разных стран.

«Гости из России и СНГ обычно просят супы, свежую выпечку и фрукты. Туристы из Европы любят салат-бар, рыбу-гриль, овощи. Семьи из Великобритании ценят ранний завтрак, каши, омлеты», – приводят примеры в отелях.

С учетом усиления интереса к правильному питанию all inclusive может, по мнению отельеров, постепенно изменяться и дальше, сочетая шведский стол с готовкой по заказу.

«В ресторанах откроют "умный буфет" – меньше витрин, но чаще обновление, больше мини-порций в формате дегустации. Часть позиций приготовят на "живых станциях", – предполагает Анна Йиит. – Туристы смогут заказывать блюда на завтрак или ужин заранее, в приложении, так ресторану будет легче прогнозировать объемы».

Сокращению потребления будет способствовать и информация на «шведке». На табличках укажут происхождение продуктов, сезонность блюда, местное ли оно, понятные «граммовки» – в этом случае больше вероятность, что гости не возьмут лишнего.

Ранее мы писали, что тема изменения системы all inclusive в отелях Турции обсуждается из-за огромного количества выбрасываемой еды.