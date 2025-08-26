Телефоны россиян, прилетающих в Египет, продолжают массово блокировать

Телефоны российских туристов, прибывающих в Египет, продолжают блокировать, несмотря на обещания властей не делать этого в течение первых 90 дней пребывания. Об этом сообщает Shot.

По данным Telegram-канала, в настоящее время связь пропадает в смартфонах, с которыми раньше туристы уже въезжали в Египет и вставляли в них египетскую сим-карту. Со слов отдыхающих, российские сим-карты в роуминге не работают. Уточняется, что с проблемой столкнулись уже несколько десятков россиян, которые не в первый раз прилетели на курорты Шарм-эль-Шейха и Хургады.

«Как рассказала нам одна из туристок Мария, она была в отпуске в Египте дважды — в 2023-м и 2025 году, с разными телефонами. И вот на днях туристка в третий раз прилетела в страну и узнала, что оба её смартфона — в блоке. Теперь, чтобы они заработали, нужно оплатить штраф — за старый ≈1,2 тыс. рублей и за новый ≈12 тыс. рублей», — говорится в публикации.

Туристам предлагают разблокировать мобильную связь в отделениях связи, расположенных в аэропортах, однако из-за длинных очередей многие не могут этого сделать. Снять блокировку через египетское приложение Telephony или сайт крайне сложно из-за технических проблем.

Египтяне уже воспользовались ситуацией и начали зарабатывать на этом. Они продают российским туристам модемы с доступом в интернет за 35 долларов (около 3 тысяч рублей). Эти устройства позволяют туристам раздавать Wi-Fi на мобильные телефоны.