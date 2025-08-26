Долгожданный отдых Мэри Кальдас сорвался из-за искусственного интеллекта. Блогер планировала посетить Пуэрто-Рико. Онлайн-помощник заверил её, что гражданам Евросоюза не требуется получать визу.

На границе выяснилось, что путешественники из ЕС обязаны заблаговременно зарегистрироваться в специальной электронной системе и получить разрешение на въезд. Об этом нейросеть в диалоге с Кальдас не упомянула.

Я спросила всё у ИИ. Он сказал, что мне не нужно получать никакие документы. Думаю, он отомстил так за неприятные имена, которые я ему давала, — сказала Мэри.

Блогер подчеркнула, что отныне не будет слепо доверять нейросетям, и призвала других тоже проверять всю информацию, получаемую от искусственного интеллекта.