Туроператоры столкнулись с волной исков

Более 30 туристов подали претензии к туроператору Fun&Sun после того, как авиакомпания flydubai изменила маршрут рейса из-за закрытия воздушного пространства. Юристы считают, что суд может признать военные действия форс-мажором.

Спустя два месяца после завершения ирано-израильского конфликта туроператоры продолжают сталкиваться с финансовыми претензиями от туристов. Более 30 клиентов туроператора Fun&Sun потребовали компенсации после того, как авиакомпания flydubai 17 июня перенаправила рейс из Дубая в Москву вместо Санкт-Петербурга. Пассажирам пришлось самостоятельно оплачивать трансфер до родного города, и теперь они требуют возмещение расходов через туроператора.

Юристы отмечают неоднозначность подобных дел: хотя закрытие воздушного пространства из-за военных действий является форс-мажором, туроператоры по-прежнему несут ответственность за выполнение обязательств перед клиентами. В пресс-службе Fun&Sun сообщили, что рассматривают каждое заявление индивидуально и готовы компенсировать документально подтвержденные расходы на дополнительные билеты.

Для решения подобных проблем в будущем туроператоры предлагают разрешить использование фондов персональной ответственности (ФПО) для компенсаций в чрезвычайных ситуациях.

Сейчас эти средства можно использовать только при банкротстве компании, что замораживает сотни миллионов рублей без возможности оперативного реагирования. Во время пандемии правительство временно разрешало использовать ФПО, но на сегодняшний день законодательство не предусматривает таких исключений, несмотря на неоднократные обращения туроператоров в Минэкономразвития.