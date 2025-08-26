Анталья становится менее доступным для российских туристов курортом

Российские туристы отмечают значительный рост цен на отдых в Анталье, где традиционная система «всё включено» постепенно заменяется платными услугами. Увеличилась стоимость трансферов, развлечений и питания, что делает курорт менее привлекательным для бюджетных путешественников.

Анталья, долгое время считавшаяся одним из самых доступных курортов для российских туристов, стремительно теряет этот статус из-за растущих цен и изменения формата обслуживания. Вместо традиционной системы «всё включено» отели все чаще переходят на модель с платными дополнительными услугами, что значительно увеличивает конечную стоимость отдыха.

Путешественники отмечают двукратное подорожание трансферов из аэропорта, существенный рост цен на развлечения в старом городе и посещение достопримечательностей. Например, билет в местный аквариум теперь обходится в $36 для взрослых и $27 для детей, при этом доступ к дополнительным объектам требует отдельной оплаты. Значительно выросли и расходы на питание — средний ужин в ресторане без алкоголя на двоих обходится в 2-2,5 тысячи рублей.

Несмотря на общее удорожание отдыха, туристы положительно оценивают сохранение высокого уровня сервиса в турецких авиалиниях и качества питания в отелях. Однако тенденция к переходу на платные услуги и общий рост цен делают Анталью менее конкурентоспособной по сравнению с другими курортами, что может повлиять на выбор российских туристов в будущем.