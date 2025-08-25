AZUR air отправит россиян на остров Фукуок

Авиакомпания AZUR air заявила в партнерстве с туроператорами чартерную программу из Москвы на вьетнамский курортный остров Фукуок. Лайнеры Boeing 767 будут летать с 20 ноября трижды в неделю, а значит, еженедельно предстоит заполнять 1 тыс. кресел на бортах.

Прямых рейсов на Фукуок из российской столицы не было уже 5 лет, с 2020 года. По словам турагентов, отдых во Вьетнаме сейчас пользуется хорошим спросом. А предложение туров на курортный остров – это расширение ассортимента в дополнение к Нячангу и Фантьету, куда также летают прямые рейсы (на Фантьет туристов доставляют трансферами из Хошимина. – Ред.). Плюсом Фукуока, расположенного к югу от континентального Вьетнама, называют более сухой во время зимнего сезона климат, чем на Фантьете и в Нячанге. Есть отели, работающие по системе «все включено», что не очень характерно для Юго-Восточной Азии. Вместе с тем направлению предстоит конкурировать как с другими вьетнамскими курортами, так и с соседними странами – Таиландом и Китаем (пляжным Хайнанем), и даже с Египтом и Турцией, куда не столь продолжительный перелет из России.

Турагенты, участники редколлегии «ТурДома», сходятся во мнении: перспективы зависят от цен на туры. Сейчас турпакеты на 13 ночей с вылетами на Фукуок из Москвы в третьей декаде ноября стоят от 275 тыс. руб. за двоих в отели 4*. Это сопоставимо с тарифами на зимние Турцию и Египет, однако существенно дороже предложений на те же даты по Фантьету – от 212 тыс. руб. за 12 ночей в гостиницах 4* и Нячангу – от 187 тыс. руб. Еще один фактор, способный повлиять на продажи, – наличие свободных номеров в отелях Фукуока. Как нам рассказали в одной из туроператорских компаний, имеющей блок кресел на рейсах AZUR air, в некоторых популярных гостиницах острова уже стоп-сейлы на высокие зимние даты, поэтому участникам рынка желательно иметь гарантированные места.

Часть мест на рейсах AZUR air Москва – Фукуок поступают и в свободную продажу, однако цены билетов «кусаются»: например, на даты 26 ноября туда, 10 декабря обратно они сейчас предлагаются в системах бронирования за 126 тыс. руб. Очевидно, на старте продаж туроператоры не испытывают сложностей с реализацией туров и пока не видят необходимости распродавать места из своих блоков на бортах.

Ранее мы писали о переориентации туристов с осенней Турции на Вьетнам и Таиланд.