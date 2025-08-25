Туроператоры отметили рост спроса на отдых в Турции в период межсезонья

Туроператоры отмечают рост интереса к Турции в конце осени – начале зимы.

© tourdom.ru

Если до пандемии высокий сезон заканчивался в сентябре, то сейчас он захватывает и октябрь. А ноябрь представляется своеобразным «бархатным» периодом, особенно в Белеке, Сиде или Аланье, где даже в этом месяце можно купаться.

«По предварительному анализу спроса мы видим интерес к направлению в это время. По многим регионам сезон стал дольше, что говорит о востребованности таких туров», – подтвердили корреспонденту TourDom.ru представители туроператора Anex.

«У нас отмечается интерес к Турции даже в декабре. Как раньше у нас в санатории в межсезонье ездили, так сейчас едут в Турцию, потому что многие отели могут предоставить качественное SPA. И все это за адекватные деньги», – рассказали в «Интуристе».

Цены после осенних каникул действительно существенно снижаются. Так, если тур на конец октября – начало ноября для двух взрослых и школьника на 6 ночей с вылетом из Москвы и размещением в Cullinan Belek 5* по системе ultra all inclusive будет стоить от 527,5 тыс. руб, то с 20 ноября – уже от 404,5 тыс.

Учитывая, что после 10 ноября это направление чаще востребовано у пар без детей, посмотрели разницу между проживанием двух человек в пятизвездочных отелях по системе ultra all inclusive на 6 ночей на популярных курортах с вылетом из Москвы.

Например, в Side Royal Style (Сиде) такой отдых с 28 октября стоит от 165 тыс., с 20 ноября – от 125 тыс. В Side Star Park экономия скромнее – всего 19%: 142 тыс. против 169 тыс. В SY Hotels Belek 5* (Белек) ноябрьский заезд снижает стоимость тура на четверть по сравнению с отдыхом в конце октября – первых числах ноября (170 и 138 тыс. руб.), а в Eftalia Ocean (Аланья) – на 43% (с 173,5 тыс. цена снижается до 100 тыс.).

В TEZ Tour говорят: тенденция последних лет, а также заявления официальных лиц Турции указывают на растущую готовность отелей продлевать сезон даже в Анталье, где спрос после октября обычно резко снижается.

Сейчас отдых в конце ноября предлагают более 30 пятизвездочных отелей этого курорта. А цены по сравнению с осенними каникулами ниже процентов на 30. Например, в Titanic Mardan Palace 5* стандарт на двоих с 28 октября стоит от 240 тыс., а с 20 ноября – от 162 тыс.

Впрочем, турагенты отмечают, что, в отличие от столицы, в регионах интерес к осенне-зимней Турции не так высок:

«Каждый год есть желающие поехать туда в ноябре, но я их всегда предупреждаю о нестабильности погоды в этот период. Спрос небольшой, потому что люди с нашего Крайнего Севера больше тянутся к солнцу и чаще спрашивают Египет, ОАЭ, Азию. Турция уходит на задний план, когда заходит речь о пляжах и возможности купаться», – пояснила Оксана Антохина, директор турагентства из Апатитов.

Ранее TourDom.ru писал, что в осенние каникулы в Аланье можно втроем отдыхать неделю за 150 тыс. руб.