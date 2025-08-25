Женщина начала войну за лежак на курорте

Туристка объявила войну за шезлонг на острове в Европе, накричала на отдыхающих и попала на видео. Его опубликовала газета The Sun.

Уточняется, что инцидент произошел в одном из отелей Тенерифе (Канарские острова, Испания). На кадрах разъяренная женщина хватает свою сумку с лежака у бассейна, на который другой отдыхающий положил полотенце, после чего начинает кричать на группу туристов.

Позже женщина отходит от них, попутно обзывая и угрожая другим постояльцам отеля.

