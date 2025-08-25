Российские туристы рассказали, как пережили тайфун на Хайнане

Туристы, отдыхающие в Санье, делятся впечатлениями о тайфуне «Кадзики», обрушившемся накануне на остров Хайнань. Скорость ветра достигала 162 км/ч, количество осадков превысило 25 см.

Администрация курорта закрыла все предприятия и туристические зоны, а также остановила работу общественного транспорта. Местных жителей и туристов призывали не выходить на улицу без крайней необходимости. Но многие отдыхающие это проигнорировали и попытались оказаться в гуще событий:

«Все хотели смотреть тайфун на улице и фотографироваться на его фоне», – рассказывают очевидцы.

Предвидя такое поведение, власти отправили во многие отели полицию – наружу никого не выпускали. Впрочем, получить сильные впечатления можно было и внутри:

«У нас на 22-м этаже балкон от удара ветра открылся, а дверь в номер вырвало с корнем, – рассказали постояльцы Dadonghai Hotel Sanya. – Мы успели убежать. Нас переселили через час после того, как все утихло. Будем вещи искать, оставшиеся в старом номере».

«У меня тоже вынесло. Вовремя сообразила, что сделать: подперла креслами и написала в чат отеля, – говорит другая туристка. – За мной пришли спасатели».

В Pullman Oceanview Sanya Bay в коридорах через окна лилась вода, но в номерах было тепло и сухо. «Ветер сильно завывал, балконные двери при порывах тряслись. Было жутковато, – признаются отдыхающие. – Входную укрепили столом, чтобы она не вибрировала. Свет был до 3 ночи, потом отключился». В Swissotel Sanya Yalong Bay стихия выбила стекла и перевернула легкие металлические киоски на территории.

Сейчас стихия успокоилась, но последствия ее разгула видны невооруженным глазом:

«В городе много поваленных деревьев, дорогу в аэропорт расчищают, привлекли военных. Пляжи закрыты, торговые центры тоже», – рассказывают туристы.

И прогнозируют:

«Дороги расчистят и мусор уберут быстро, а вот море будет успокаиваться дня три – не меньше».

Непогода внесла коррективы и в полетные программы: например, рейс «Аэрофлота» SU-863, который должен был вылететь сегодня из Саньи в Казань в 08:50, перенесли на 15:00 26 августа. Прибытие SU-225 в Москву задерживается на 3,5 часа, а завтрашний вылет SU-861 в Санкт-Петербург сдвинули на 2 часа.

Между тем тайфун «Кадзики» добрался до Вьетнама. В стране закрыты школы, аэропорты, из прибрежных районов эвакуировано более 40 тыс. человек. Но на отдых туристов непогода пока что не повлияла – о стихии словно и не слышали:

«В Камрани сегодня, несмотря на прогноз, отличная погода. На море волны – и дети, и взрослые довольны».