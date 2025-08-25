Турист рассказал, как пережил тайфун на Хайнане

Отдыхающая на острове Хайнань в Китае россиянка рассказала RT, как пережила тайфун.

© unsplash

«Со стен и с потолка отваливалась штукатурка, выбивало стеклянные двери и ограждения, ломало деревья. Было очень страшно!» — цитирует её Telegram-канал RT.

По её словам, вчера утром был объявлен «красный», наивысший уровень опасности. Магазины и общественный транспорт перестали работать, деревья укрепили столбами, а входы в отель заложили мешками с песком.

Собеседница добавила, что уже к вечеру начался сильный дождь, ветер усилился, поднялись волны до 6—9 м, а с балконов уносило матрасы и летние диваны.

«Когда мы с супругом пошли на ужин, мы не ожидали, что ветер настолько сильный. Меня сносило с места, я присела и прижалась к стене. Затем сотрудники и спасатели проводили нас в подсобное помещение», — добавила она.

Ранее сообщалось, что около 600 россиян не могут покинуть Хайнань из-за тайфуна.