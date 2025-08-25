Продлеваем лето: топ самых интересных направлений в бархатный сезон

В конце августа на популярных курортах начинается бархатный сезон. Цены на отдых в этот период, как правило, ниже, а погода еще радует теплом. Руководитель крупного туристического агентства, эксперт в сфере туризма с 22-летним стажем Татьяна Петрушина рассказала «Вечерней Москве», какие направления сейчас наиболее актуальны.

© Вечерняя Москва

Бархатный сезон — красивое межсезонье между летним и зимним периодами, а также прекрасное время и для пляжных туров в массовые страны — Турция, Египет, ОАЭ, и для экскурсионных — прежде всего по России и ближнему зарубежью: Узбекистан, Белоруссия, Грузия, Азербайджан, Казахстан и другие.

Если рассматриваем заграницу, то популярны сейчас Китай, Южная Корея. Любителям приключений рекомендую рассмотреть варианты морских круизов по Средиземному морю, Персидскому заливу. На самом деле москвичам доступно множество направлений, несмотря на меньшее количество прямых перелетов. Многие авиакомпании делают недолгие пересадки. Я всегда говорю туристам — необходимо анализировать и смотреть в сравнении. Тем, кто планирует отправиться в массовые страны, выгоднее всего приобретать пакетные туры.

Если говорим о России, рекомендую рассмотреть именно экскурсионные туры: Карелия, Татарстан, Псковская область, Северная Осетия, есть множество программ в Дагестан, интересные туры в Свердловскую область, Пермский край, Санкт-Петербург и область. Плюс осенних поездок — сочетание красоты и тепла, природа осенью — неповторимая, иная, заряжающая.

Сочи: горы ждут

В Сочи стоит ехать за красивым бабьим летом с видом на горы. Поплавать в Черном море в бархатный сезон уже не получится, но зато золотые леса и туманы продолжат создавать атмосферу сказки. Приятно еще и то, что не придется отдавать за отпуск месячную зарплату. Главное — успеть между купальным и горнолыжным сезонами.

Цена за 7 дней: самый бюджетный вариант — от 30 тысяч рублей, средний вариант — от 60 тысяч рублей.

Анапа: забудьте о толкучках

В Анапе вас встретят скалы, разбивающиеся о них волны и пустые бескрайние пляжи. Кажется, что это описание любого курорта, но Анапа в осеннее время года сможет удивить своими безлюдными просторами. Здесь вы съездите на Кипарисовое озеро в долине Сукко и насладитесь по-осеннему багряными деревьями. Также можно посмотреть на раскопки в археологическом музее, запечатлеть виды со смотровой площадки «Ласточкино гнездо».

Цена за 7 дней: от 50 до 110 тысяч рублей.

Вьетнам: по джунглям

Если забронировать ближайшие туры на бархатный сезон вам не удалось, то стоит обратить внимание на Вьетнам, ведь здесь бархатным сезоном считается время с декабря по апрель. И сейчас самое время, чтобы забронировать тур. В эти месяцы ясно и солнечно, дожди редки, температура комфортная, +30...+35 градусов. Лучше всего выбирать туры в города Дананг, Хюэ, Хойан. Там есть все для хорошего отдыха. И можно даже выбраться на экскурсию по тропическим джунглям.

Цена за 7 дней: от 100 тысяч рублей.

Египет: комфортная погода

Середина осени — шикарное время для путешествия в Египет. Солнце уже так не жжет, на улице все еще тепло. Идеальная погода, чтобы поваляться на пляже. Или посетить легендарные пирамиды.

Цена за 7 дней: от 200 тысяч рублей и выше.

Таиланд: райские пляжи

Бархатный сезон — отличное время для посещения Таиланда. Сезон этот там проходит в октябре-ноябре. В это время устанавливается очень сухой и солнечный сезон. Кроме того, именно в эти месяцы поспевают экзотические фрукты. Так что побаловать себя можно и необычными угощениями. Однако бронировать отели на бархатный сезон в Таиланд стоит уже сейчас, так как это популярное осеннее направление для отдыха.

Цена за 7 дней: от 90 до 120 тысяч рублей.

Стамбул: к султанам

Турция осенью продолжает радовать бюджетным отдыхом вместе с «все включено». Осенью температура +12...+20 °C — в самый раз для прогулок по городу, а цены на гостиницы падают. В Стамбуле вы ощутите местный колорит: сначала исследуете дворцы султанов, а потом съедите балык экмек (рыбный сэндвич) на пароме, спускаясь по Босфору.

Цена за 7 дней: от 80 тысяч рублей.

Черногория: парки да шоу

Черногория осенью радует солнечными днями и комфортной температурой — около +17...+20 °C. Море в этом сезоне уже остынет, но скучать не придется. Здесь есть множество национальных парков и зеленых зон в черте города. Будва — один из старейших городов, к тому же находится у Адриатического моря. Днем этот город будет радовать вас архитектурой, а вечером — танцами в многочисленных кафе и наслаждением вечерними шоу от уличных артистов. К тому же сюда не нужна виза.

Цена за 7 дней: от 140 тысяч рублей.

Ереван: раритеты и вино

Ереван — вариант на любое время года. В преддверии зимы может быть похолодание, но национальный колорит согреет даже в самые промозглые дни, как и гранатовое вино. Устроить себе винный тур, подняться на «Каскад» и посмотреть на город с высоты птичьего полета или выбрать себе что-нибудь из советских раритетов на рынке «Вернисаж», а может, пройтись по всем переулкам района Конд? Все это можно сделать в бархатный сезон в Ереване.

Цена за 7 дней: от 32 тысяч рублей и выше.

КАК СЭКОНОМИТЬ

Раннее бронирование. Купите тур или забронируйте жилье заранее, чтобы получить более выгодные цены;

Купите тур или забронируйте жилье заранее, чтобы получить более выгодные цены; Альтернативные направления. Рассмотрите менее популярные курорты или страны, где цены могут быть ниже, чем на раскрученных направлениях;

Рассмотрите менее популярные курорты или страны, где цены могут быть ниже, чем на раскрученных направлениях; Аренда жилья у частных лиц. Сравните цены на отели и аренду жилья у частных лиц, часто это выходит дешевле;

Сравните цены на отели и аренду жилья у частных лиц, часто это выходит дешевле; Питание. Готовьте еду самостоятельно или посещайте небольшие местные кафе, чтобы избежать высоких цен в туристических ресторанах;

Готовьте еду самостоятельно или посещайте небольшие местные кафе, чтобы избежать высоких цен в туристических ресторанах; Развлечения. Выбирайте бесплатные или недорогие развлечения, такие как прогулки по городу, посещение парков, пляжей и так далее;

Выбирайте бесплатные или недорогие развлечения, такие как прогулки по городу, посещение парков, пляжей и так далее; Транспорт. Используйте общественный транспорт вместо такси, чтобы передвигаться по городу без вреда для кошелька.

ЧТО БЕРЕМ С СОБОЙ?

Достаю из широких штанин…

Паспорт — главная вещь, которую нужно взять с собой. Без него вас не посадят в самолет и не заселят в гостиницу.

В чем сила, брат?

Деньги — не менее важная вещь. Банковская карта или наличные деньги позволят вам получить больше эмоций от поездки.

Приключения электроники

Дополнительные аккумуляторы или пауэрбанк — бывает, что розеток под рукой нет, телефон разряжается, а еще много мест, которые хочется фотографировать. Здесь-то и понадобится дополнительная энергия.

Все свое ношу с собой

Гаджеты — телефон, наушники, электронная книга или даже ноутбук помогут скрасить время перелета и станут незаменимыми помощниками во время отдыха.

Кровопийцы атакуют

Средства защиты, такие как солнцезащитный крем или спрей от комаров, уберегут вас от негативных аспектов отдыха: не позволят вам обгореть или быть покусанными комарами или мошкарой.

Не забывай аптечку

Дорожная аптечка — поместится даже в косметичку. Возьмите с собой минимальный набор: пластыри, средство для обеззараживания ран, лекарства от диареи и несварения, антигистаминные лекарства (против аллергии), обезболивающие и необходимые рецептурные препараты.

Россия и Иордания подписали соглашение об отмене визового режима. Теперь туристы смогут путешествовать без виз на срок до 30 дней, при этом суммарное пребывание не должно превышать 90 дней в течение года. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по туризму Николая Мельника, стоит ли россиянам планировать отдых в Иордании и сколько стоит путешествие в эту страну.