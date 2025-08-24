Слетать в Дубай на Новый год можно дешевле 30 тысяч рублей

Продолжаем отслеживать для вас выгодные предложения авиабилетов на новогодние даты.

24 августа в системах онлайн-бронирования замечен вариант прямого перелета в Дубай (ОАЭ) из Новосибирска за 27,6 тыс. руб. (Здесь и далее указаны наличие и цены, актуальные по состоянию на 18:30 24 августа. – Ред.) Авиакомпания S7 Airllines доставит туда 17 декабря, обратно рейс – 1 января днем, так что туристы успеют отметить зимний праздник в Эмиратах.

Чтобы сэкономить, лететь лучше с ручной кладью – ее можно взять до 10 кг. Перевозка чемодана обойдется дополнительно почти в 13 тыс. руб.

Для тех, кто хочет провести на побережье Персидского залива побольше дней, приходящихся на новогодние каникулы, есть места на прямом рейсе S7 с 19 декабря по 3 января. Заплатить нужно 40,2 тыс. руб., что тоже относительно бюджетно для праздничных дат и шестичасового маршрута (альтернатива на flydubai стоит 59 тыс. руб.).

Перелет из Новосибирска в Дубай с захватом всех нерабочих дней новогодних каникул – 28 декабря туда, 12 января обратно – обойдется как минимум в 61,3 тыс. руб., а с багажом – в 78,6 тыс.

Авиабилеты на зимние праздники рекомендуется покупать заблаговременно, за несколько месяцев. Ближе к вылету мест на рейсах может уже не остаться, либо цена на них существенно вырастет. Скидок «в последний момент» перед каникулярными датами, как правило, не бывает.