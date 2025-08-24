Туристов на острове Хайнань настиг тайфун

Туристки из Ноябрьска Ирина Домженок и Людмила Паламарчук столкнулись с тайфуном на китайском острове Хайнань. Об этом сообщает издание «МИГ».

Остров подвергся мощному шторму, в связи с чем туристам запретили покидать свои номера. Двери на балконы были заперты на болтах, а людям раздали инструкции по безопасности.

— Мы с нашими семьями сидим в номере, потому что у нас меньше окон. Честно говоря, я в шоке, такого я никогда не видела. Это действительно очень страшно, — поделилась ноябрянка по имени Ирина.

В настоящее время в городе Санья закрыты магазины и кафе. Аэропорт временно прекратил приём и отправку рейсов.

