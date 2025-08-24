На Пхукете обезьяна напала на туристку

На Пхукете российскую туристку доставили в местную больницу после того, как ее укусила обезьяна во время прогулки в парке Кхао То Сае. Состояние пациентки не вызывает опасений, хотя она все еще находится под наблюдением врачей.

В субботу молодая женщина отправилась к смотровой площадке, известной как гора обезьян. Там она встретилась с макаками, живущими в тех местах. Обычно туристы подкармливают животных, поэтому те не боятся людей. Но в этот раз что-то пошло не так, и обезьяна вцепилась зубами в предплечье россиянки.

На помощь пришли спасатели-волонтеры, дежурящие в парке. Они оказали первую помощь – обработали рану, чтобы минимизировать риск заражения. От пережитого волнения туристка потеряла сознание, и для нее вызвали скорую помощь через службу 911. Теперь незадачливую любительницу общаться с дикими животными ждет курс вакцинации от бешенства.

Подобные инциденты не редкость, как в этом парке, так и в других местах в Таиланде. Представитель Кхао То Сае отметил, что иностранцы недооценивают риски общения с представителями местной фауны. По его словам, животные могут показаться игривыми, но они непредсказуемы. «Приближение к обезьянами или предложение им еды может спровоцировать их на агрессию». И призвал туристов ради безопасности избегать прямого контакта и соблюдать границы, установленные сотрудниками парка.

