Исследователи выяснили, как туризм влияет на Антарктиду

Растущий туризм и расширяющиеся исследовательские базы загрязняют Антарктиду, ускоряя таяние снегов и ставя под угрозу хрупкие экосистемы, которые и без того находятся в опасности из-за изменения климата. Об этом сообщает журнал Nature Sustainability.

© unsplash

Исследователи материка обнаружили, что в районах, где активно присутствует человек, концентрация токсичных металлов, таких как никель, медь и свинец, сейчас в 10 раз выше, чем 40 лет назад. По их словам, загрязнение происходит из-за сжигания ископаемого топлива, в том числе на судах, самолетах, транспортных средствах и вспомогательной инфраструктуре.

Они резюмировали, что только быстрый переход на возобновляемые источники энергии и сокращение использования ископаемого топлива помогут спасти экосистемы материка.

Ранее стало известно, что американский блогер Итан Го уже два месяца не может покинуть чилийскую базу в Антарктиде, после того как нелегально посадил там самолет. Из-за антарктической зимы вылет задерживается, а его самолет признан непригодным для полета.