Посол Индии дал советы российским туристам перед поездкой в страну

Посол Индии в России Винай Кумар в интервью ТАСС дал советы российским туристам перед поездкой в страну.

© unsplash

«Индия - слишком большая страна. Здесь огромное количество мест, которые любой турист хотел бы посетить и должен посетить. Индия - не страна для одной поездки. Вам нужно приехать несколько раз и провести здесь достаточно времени, чтобы по-настоящему насладиться тем, что может предложить Индия: от высоких Гималаев до прекрасных пляжей, от аюрведического массажа и лечения до культурных и исторических достопримечательностей, — сказал он. — Поэтому я бы рекомендовал российским туристам приезжать много раз и сосредотачиваться на разных регионах в каждой поездке, вместо того чтобы пытаться охватить сразу множество мест».

Дипломат посоветовал тщательнее подбирать одежду, потому что в стране может быть очень холодно в одном месте, а в другом - очень жарко. По его словам, питаться следует только в ресторанах при отелях, а также избегать уличных закусочных, если турист не привык к индийской кухне, особенно к острым специям и перцу.