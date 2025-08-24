Как изменился турпоток из Петербурга

Средний чек за тур составляет около 100 тысяч рублей на человека.

© РИА Новости

Спрос на отдых в Турции у жителей Санкт-Петербурга увеличился на 8% за год. Средняя продолжительность тура составляет восемь ночей.

По данным туроператора "Интурист", на фоне снижения востребованности Анапы в этом году отдых в Турции стал более популярным среди петербуржцев. Генеральный директор "Интуриста" Александр Мусихин уточнил, что средний чек за отдых составляет около 100 тысяч рублей на человека.

Продление полетной программы "Интуриста" из Петербурга в Анталию до середины ноября способствует спросу на Турцию. Программа базируется на самолетах Turkish Airlines.

Профессор восточного факультета СПбГУ и эксперт по российско-турецким отношениям Аполлинария Аврутина отметила массовый интерес к Турции в Северной столице. Она подчеркнула, что Турецкие авиалинии увеличили количество рейсов, и все они заполняются.