Индия упростит платежи для путешественников из РФ

Профильные ведомства Индии и России обсуждают упрощение платежей для всех категорий путешественников. Об этом заявил в интервью ТАСС посол Индии в РФ Винай Кумар.

«Индо-российская рабочая группа по банковскому делу и финансам, состоящая из представителей профильных министерств и центральных органов власти обеих стран, активно обсуждает технические аспекты систем обмена сообщениями и платежных механизмов, чтобы упростить финансовые транзакции для всех категорий путешественников», — сказал посол.

По его словам, помимо наличных платежей, российские туристы могут воспользоваться банковскими услугами, предлагаемыми ВТБ и Сбером в Индии.

«Несколько банков имеют филиалы в Индии и в настоящее время упрощают проведение транзакций для различных путешественников, включая студентов и туристов из России», — отметил дипломат.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.