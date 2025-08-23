Пик Победы и другие самые опасные горные вершины стран бывшего СССР

Восхождение на эти пять семитысячников - условие для получения престижного титула «Снежный Барс». Также они являются относительно недорогой по стоимости тренировочной ступенью перед подъёмом на восьмитысячники, которых на планете всего 14, и это уже высшая категория альпинизма. Поэтому здесь можно встретить спортсменов со всего мира.

Пик Победы, 7439 метров, Тянь-Шань

Одна из самых опасных вершин не только СССР, но и всего мира – пик Победы на Тянь-Шане. Здесь гибнет больше народу, чем поднимается на вершину. Восточной стороной Победа обращена к Китаю, но отсюда подъём невозможен, можно только туда свалиться. Поэтому подъём осуществляется из Киргизии. Практически каждое восхождение сопровождается гибелью альпинистов. Если на этой горе в какой-то сезон никто не погиб, значит никто и не поднялся. Причина во-первых в длинном и опасном пути по семитысячному гребню - без хорошей акклиматизации идти нельзя. Во-вторых, крутой рельеф крайне лавиноопасен. В-третьих, сезон восхождений очень короткий: две-три недели августа, даже в этом промежутке нужно «ловить» погоду.

Нельзя идти при силе ветра более 30 км/ч. После снегопада нужно выждать дня три, снег либо сдует, либо он уплотнится. Это правило действительно для всех гор, но на Победе его нарушение практически равносильно гибели. Здесь образуются гигантские снежные козырьки, нависающие над двухкилометровым обрывом.

Победа стоила нескольких жизней уже при первых попытках покорения. В 1955 году команда восходителей на высоте около 7000 метров попала в ураган. Из 12 человек остался в живых всего один. Через год совместная московско-казахская команда под руководством Абалакова сумела взойти на эту вершину.

В 1959 году узбекские альпинисты сделали попытку штурмовать Победу «с налёту», без должной акклиматизации. Группа была застигнута метелью. Появились симптомы горной болезни. Не имея возможности оперативно спуститься, к тому же получив обморожения, трое участников погибли. Остальных спасли, рискуя жизнью, участники казахской экспедиции.

В 1960 году была предпринята попытка восхождения с эвакуацией тел погибших. Альпинисты поднимались в нескольких связках. Экспедицию накрыла лавина, несколько связок закатало, из них некоторые сумели выбраться самостоятельно и откопали остальных, но 10 человек не удалось вернуть к жизни.

1961 год: на штурм шла грузинская экспедиция под руководством Отара Гигинейшвили . Уже на возвращении с вершины группа попала в метель, погибло три человека, из них двое в результате срыва.

Трагичным стало восхождение в 2012 году Дарьи Яшиной и Александра Удовенко – жениха и невесты. Это были физически прекрасно тренированные люди. У 27-летней Дарьи к тому времени был большой опыт, в том числе сольных восхождений. Но Александр был не высотным, а техническим альпинистом. Накануне прошёл сильный снегопад, прогноз был ещё хуже, и восходители решили проскочить до шторма.

На последней ночёвке 7 августа на высоте более 7000 они оставили палатку и пошли на штурм. Первым шёл Александр. Не зная правильной траектории, стараясь держаться подальше от крутого уклона в сторону Китая, он вышел на площадку, которая оказалась гигантским снеговым карнизом примерно 30х75 метров. Александра снег выдержал, а под Дарьей обрушился. Александр схватил из палатки спальник и побежал вниз за помощью. Спуск до базового лагеря занял два дня. Затем три дня был шторм. Когда погода прояснилась, были начаты визуальные поиски. Стена ниже места срыва полностью просматривалась из базового лагеря, но ни лучшая оптическая техника, ни вертолётные облёты не привели к результатам. Дарью не нашли.

Пик Хан-Тенгри, Повелитель Неба: высота с ледником 7010 метров. Тянь-Шань

Расположен на границе Казахстана и Киргизии. Технически непростой пик с высокой лавинной опасностью. Здесь располагаются высотные висячие ледники, которые при срыве создают лавины большого объёма, с крупными кусками льда.

Первое восхождение было совершено в 1931 году, причём угрозу представляла не только сама гора, но и басмачи. Поэтому экспедиция шла в сопровождении вооружённого конвоя.

В 1986 году здесь погибли три человека, а в следующем году – целая группа. В 1995 гора забрала пять человек, из них трое – англичане, а один – Валерий Хрищатый, был на Эвересте.

Один из самых трагичных случаев произошёл в 2004 году: мощная лавина закатала 14 человек, 11 из них погибли. Пользуясь погодным «окном», на штурм пошло сразу несколько групп, и они одновременно оказались на опасном участке, вероятно ими был произведён шум, который способствовал сходу лавины. Среди погибших были альпинисты из России, Украины и Чехии. Спасательным работам помешал повторный сход лавины.

Пик Коммунизма (Сомони), 7495 метров, Памир

Эта вершина является высшей точкой Таджикистана.

В 1998 году здесь произошёл срыв огромного висячего ледника. Накрыло четвёрку альпинистов, которые работали на установке трассы. Это произошло на глазах их товарищей, которые находились ниже. Сразу же начали спасательную операцию, хотя выжить в ледяной «мясорубке» было нереально. Первого участника, Игоря Сазонова, нашли по длинному шлейфу крови. У него было несколько крупных ран и практически снесено лицо, но он был жив. Врач Летников, который шёл со спасателями, всю ночь оперировал его в палатке. Наутро Сазонова на самодельных носилках со всей возможной скоростью понесли к вертолётной площадке. Из-за перевеса пришлось оставить на земле бортмеханика. На высоте у раненого изо рта и ушей хлынула кровь. По просьбе врача пилот Малахов повёл вертолёт по опасно низкой траектории, над самым ледником.

Сазонова спасли, но через год он погиб, прорываясь в пургу на Ледник Гармо на Памире к терпящим бедствие гляциологам.

В 2016 году на пике Коммунизма погибли председатель Альпклуба МАИ Михаил Волков и Наталья Цветова. Их сбросило лавиной. Третий участник экспедиции, Павел Цветов, спустился на 70 метров в сторону их падения, восемь часов искал товарищей, но нашёл только ледоруб Натальи.

Пик Ленина, 7134 метра, граница Киргизии и Таджикистана

Из-за относительно пологого рельефа является самым популярным из семитысячников. На слэнге альпинистов этот пик носит непочтительное название «Лысый».

На вершину проложено целых 16 альпинистских маршрутов.

В 1968 году на вершину был совершён самолётный десант: 36 солдат-срочников и 10 опытных парашютистов. К сожалению, четверо из них погибли.

Первые жертвы среди альпинстов появились в 1974 году: погиб в лавине американец Гарри Улин и швейцарка Ева Изеншмидт. В том же году альпинистка Эльвира Шатаева организовала восхождение чисто женской команды. Восьмёрка вышла, несмотря на плохой прогноз, а частично благодаря ему: дополнительные сложности дали бы бонус в случае успеха. У группы имелась рация, дальнейшее развитие событий известно из радиопереговоров. На вершине девушки были застигнуты штормом. Видимость была 20-30 метров, альпинистки не понимали, куда нужно идти. Спускаться в таких условиях было опасно, но и находиться на такой высоте было нельзя. Ветер усиливался, температура падала. Выяснилось, что у одной из спортсменок уже сутки горная болезнь в угрожающей стадии. Из базового лагеря поступил приказ немедленно спускаться.

Утром поступило сообщение: ночью разразился ураган, который разорвал палатки и унёс почти всё имущество, включая примусы. Одной из девушек уже не было в живых. Остальные были обморожены. Через 15 минут на вершину без приказа выдвинулись мужские команды. Впереди шли японцы, но они отступили, получив обморожения.

Вечером с вершины поступили последние сообщения. В живых оставались двое. До утра не дожили и они…

1986 год был тяжёлым: несколько обморожений и срыв двойки, оба погибли.

В 1990-м году здесь случилась настоящая катастрофа: сорвавшаяся с 6000 метров лавина смела высотный лагерь на площадке под названием «Сковорода» на высоте 5200. Дело происходило в сезон, под массой льда и снега оказались 43 спортсмена из разных стран. Остались в живых трое англичан, поставивших свою палатку ниже основной площадки. Сергей Голубцов накануне натёр ноги, поэтому также не дошёл до общей стоянки. Василий Балыбердин и Борис Ситник, непосредственно перед сходом лавины совершили выход выше «Сковороды». Невеста Ситника, Елена Ерёмина, погибла под лавиной. Альпиниста Алексея Кореня выбросило из спального мешка и проволокло несколько сотен метров. Он сумел откопать словака Миро Грозмана и отвести его вниз.

Существуют предположения, что сход лавины был спровоцирован подземным ядерным взрывом на территории Китая. Но также накануне случился сильный снегопад, а это всегда фактор риска.

В 2009 году был организован поиск тел погибших: ледник вынес их на доступный участок. Некоторые тела действительно были найдены и захоронены.

Пик Корженевской, 7105 метров, Памир, Таджикистан

Самый «нестрашный» пик. Подъём по классическому маршруту проще и короче, чем на Ленина.

Как и на пике Ленина, особо трагичным здесь стал 1974 год. Разбился скалолаз Валерий Мальцев. Эта гибель стала последствием недостаточно сработанной и недостаточно опытной команды. И сюда также докатился ураган. На перечисленных семитысячниках лучше копать пещеры в снегу, чем ставить палатки: теплее, нет риска что их порвёт ветром и не нужно откапывать наутро из навалившегося снега.

В 1982 году вследствие отрыва снежной «доски» погиб гражданин Литвы Эугениюс Байорас.

В 2011 году здесь недалеко от вершины «застряла» команда из Ирана, среди них несколько женщин: у спортсменов уже не было сил спускаться, а помощь от «неверных» они принимать отказывались. К счастью, дело обошлось несколькими обморожениями.

Консультант материала Николай Тотмянин, Заслуженный мастер спорта России, лауреат премии Золотой Ледоруб, четырежды Снежный Барс.