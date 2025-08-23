Эксперты рассказали, как изменился турпоток из Индии в Египет

Министр туризма и древностей Египта Шериф Фатхи встретился с послом Индии в Каире Сурешом К. Редди. Стороны обсудили пути расширения сотрудничества между двумя странами в области туризма, сообщает Sada El-Balad, партнер сети TV BRICS.

Как отметил Фатхи, турпоток из Индии в Египет вырос на 18,8 процента в первой половине текущего года по сравнению с аналогичным периодом в 2024 году. Он выразил надежду на дальнейшее расширение культурного и туристического обмена.

Кроме того, министр и посол обсудили организацию семинаров для туроператоров и турагентов обеих стран, что поможет привлечь больше иностранцев. Особое внимание уделили потребностям индийских путешественников, заинтересованных в культурном, развлекательном и свадебном туризме, а также организации совместных рекламных кампаний.

Эта встреча стала частью серии переговоров министра туризма и древностей Египта с послами разных стран. Они направленны на углубление двусторонних отношений в туриндустрии между государствами.