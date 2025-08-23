В Турции туристке грозит тюремный срок за танец на флагштоке в Каппадокии. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Видео снято на одной из главных туристических точек Каппадокии. На нем запечатлено, как девушка взбирается на флагшток и исполняет акробатические трюки. Ролик разошелся в социальных сетях, после чего туристку обвинили в осквернении государственного символа.

В результате прокуратура возбудила уголовное дело по статье об оскорблении государственных символов и унижении турецкой нации или ее институтов. Туристке грозит от года до трех лет лишения свободы. Гражданство девушки не уточняется. Также неизвестно, успела ли она уехать из Турции или была задержана.