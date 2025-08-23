Турист бросил маленького щенка на парковке в аэропорту и пожалел

В соцсетях обсуждают эгоистичный поступок туриста, оставившего собаку на парковке в аэропорту, когда ему не разрешили взять питомца в салон самолета. Брошенного трехмесячного щенка взял к себе сотрудник авиагавани, а полиция завела на мужчину уголовное дело.

Инцидент произошел в аэропорту Эрсилиу Луз на курортном острове Санта-Катарина в Бразилии. На стойке регистрации выяснилось, что у пассажира с четвероногим питомцем переноска не соответствует правилам авиакомпании. Чтобы тот смог приобрести новую клетку, ему предложили улететь другим рейсом без доплаты. Однако хозяин собаки отказался, заявив, что не может отложить поездку. Он ненадолго покинул терминал, а вернувшись один, зарегистрировался на рейс до Бразилиа.

Сотрудники аэропорта засомневались в порядочности пассажира в отношении пушистика и обратились в полицию. По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, что молодой человек направился к парковке и там оставил теперь уже ненужного ему щенка.

Служители правопорядка предупредили о произошедшем своих коллег в аэропорту столицы страны. Туриста задержали сразу по прилете. Его обвинили в жестоком обращении с собакой, которое наказывается по местным законам лишением свободы на срок до 5 лет, а также штрафом и запретом на содержание животных.

Ранее TourDom.ru писал, что у разных авиакомпаний правила перевозки домашних питомцев отличаются и туристам необходимо заранее узнавать об их особенностях. В частности, «Аэрофлот» изменил требования к количеству животных в салоне самолета: теперь один пассажир может взять с собой на рейс сразу две переноски – ранее допускалась лишь одна.