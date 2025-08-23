Турция готовится отменить «шведский стол»: что ждет российских туристов

Турецкие власти готовят революцию в гостеприимстве на фоне стремительного роста цен на отдых. Местному президентскому совету по агропродовольственной политике поручено разработать доклад о переходе отелей с системы «шведский стол» на формат «а-ля карт».

Причина — шокирующие данные фонда по предотвращению отходов: ежегодно в стране выбрасывается 23 млн тонн еды, до 50% от всех отельных завтраков отправляется в мусор. Инициатива, которую представят президенту страны Эрдогану, призвана сократить продовольственные потери, но рискует сделать и без того заметно подорожавший отдых на турецких курортах еще менее доступным. Чем это грозит российским туристам, разбирался «МК».

Ирония судьбы заключается в том, что само понятие «шведский стол» в русский языковой обиход ввели именно российские путешественники еще на рубеже XIX-XX веков. Теперь же Россия является главным потребителем этого формата на турецких курортах, куда он массово пришел лишь в 1990-х и стал настоящей визитной карточкой местного гостеприимства. Парадоксально, но опыт вынужденного отказа от «шведского стола» у Турции уже был — во время пандемии COVID-19 отели переходили на обслуживание «а-ля карт» (то есть, заказ блюд по меню) для соблюдения дистанции. Однако нынешняя инициатива вызвана не эпидемиологическими, а экономическими причинами: по расчетам местной Ассоциации профессиональных менеджеров гостиничным хозяйством, в отелях системы «все включено» на каждого отдыхающего ежедневно выбрасывается около 300 граммов еды, что в масштабах страны складывается в десятки миллионов тонн пищевых отходов и создает чудовищную проблему.

Введение новой системы питания в турецких отелях, продиктованное благой целью борьбы с расточительством, может стать классическим случаем непреднамеренных последствий. Эксперты туриндустрии единодушны в одном: кардинальный отказ от привычного «шведского стола» и формата «все включено» рискует серьезно пошатнуть позиции Турции на международном туристическом рынке. Для российских туристов, доля которых на турецких курортах традиционно высока, система «все включено» является не просто опцией, а ключевым фактором выбора направления. Как отметила Наталия Осипова, исполнительный директор Альянса турагентств России, отмена питания по системе «шведского стола» может сделать отдых менее удобным и привести к удорожанию путевок. Логистика обслуживания по системе «а-ля карт» в высокий сезон потребует найма огромного количества нового персонала (официантов) для приема и разноса заказов, что неминуемо увеличит операционные расходы отелей. Эти затраты с высокой долей вероятности будут переложены на плечи конечных потребителей. Между тем, по данным отечественных агрегаторов, отпуск в Турции для россиян за три года и без того подорожал почти на треть (точнее - на 31,2%), а средний чек на путевку для двоих достиг без малого 160 тысяч рублей.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин подчеркивает, что отмена формата «все включено» экономически невыгодна Турции, так как может значительно снизить поток туристов в страну – в том числе, из России. Он акцентирует внимание на том, что такая система отдыха выгодна как местным отельерам, так и отдыхающим. Риски, связанные с таким фундаментальным изменением, сдерживают отельеров от принятия окончательного решения, что подтверждает доцент Финансового университета при Правительстве РФ Дмитрий Морковкин.

Артур Мурадян, вице-президент АТОР, и вовсе заявляет, что в случае отказа от «все включено» «экономическая целесообразность путешествия именно в Турцию потеряет свой смысл». Ожидать снижения розничных цен на продукты в стране исключительно благодаря сокращению отходов в отелях в краткосрочной перспективе также наивно. Это долгий и сложный процесс, на который влияет множество других факторов. Управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко конкретизирует:

«Если отели отменят систему «шведский стол» без достойной альтернативы и сокращения цен, наши сограждане будут чаще выбирать отдых в Египте, Тунисе, на Мальдивах, где вполне можно найти путевки по сопоставимым с Турцией ценам». Он также добавляет, что «сокращение объема пищевых отходов ведет к увеличению предложения на рынке продуктов питания. И, как следствие, к сокращению цен. Однако это процесс долгий и сложный. Быстро такие изменения произойти не могут».

Таким образом, Турция, создавшая один из самых привлекательных в мире продуктов в сегменте массового туризма, сама же может его и разрушить, пытаясь решить внутреннюю проблему продовольственного расточительства. Властям страны предстоит найти хрупкий баланс между экономией продовольствия и сохранением туристического потока. Любой неверный шаг в этом направлении может дорого обойтись национальной экономике, для которой туризм остается критически важной отраслью. Окончательное решение пока не принято, но сама эта инициатива уже стала тревожным звонком для всего туристического сообщества, эхо которого долетает и до России.