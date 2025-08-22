Где могут отдохнуть в Турции туристы из регионов

В Казани и Екатеринбурге туристы смогут выбирать, на каком курорте Турции отдохнуть в октябре – на Средиземноморском или Эгейском побережье. Это актуально для тех, кто планирует выехать на школьные каникулы: они пройдут с 25 октября по 2 ноября.

До 16 ноября сохранит ежедневные вылеты из Казани в Анталью авиакомпания Southwind. Туры предлагают Pegas Touristik, Anex, Coral Travel, «Интурист».

До 12 ноября продолжат полеты на популярный средиземноморский курорт турецкие перевозчики Corendon Airlines и Pegasus Airlines. Туры можно заказать у Fun&Sun. В этом сезоне туроператор расширил выбор авиакомпаний: перелет в Анталью до конца октября доступен на рейсах российской AZUR air.

На Эгейское побережье Турции туристы из Казани смогут отправиться до 26 октября. Периодичность рейсов в Даламан на самолетах AZUR air увеличена с двух раз в неделю в 2024-м до трех в этом сезоне. Формируют туры Anex и «Интурист».

Туры на зиму также продаются. Но частота вылетов Southwind в Анталью сократится до двух в неделю.

Примерно такая же картина и в Екатеринбурге. В Анталью ежедневными рейсами до 16 ноября летает «Южный ветер», туры можно приобрести у Pegas Touristik, Anex, Coral Travel. Доступен также перелет на лайнерах Corendon Airlines (Anex, Fun&Sun), AZUR air и «Уральских авиалиний» (Fun&Sun). В Даламан из Кольцово до 25 октября летают самолеты AZUR air, забронировать тур с размещением в отелях Эгейского побережья можно у туроператоров Anex и Coral Travel.

«Рейсы из Казани и Екатеринбурга продлятся дольше, чем в сезоне-2024, – пояснили в компании Anex. – Мы увеличили емкости, ориентируясь на высокий спрос на Турцию в этих регионах».

Ранее TourDom.ru писал, что из Москвы в Турцию в период осенних школьных каникул туристы могут отправиться рейсами семи авиакомпаний.