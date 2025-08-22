В Таиланде туристы останутся без бассейнов

Многие гостиницы Таиланда в конце лета – первой половине осени проводят реновацию перед высоким сезоном. Мы выяснили у туроператоров, в каких популярных отелях Пхукета и Паттайи туристы временно не смогут пользоваться бассейнами из-за того, что их закроют на ремонт.

© tourdom.ru

На большинстве курортов Таиланда месяцы с августа по октябрь считаются наиболее дождливыми. Туристов обычно приезжает меньше, поэтому именно в этот период гостиницы проводят реновации. Впрочем, для наших соотечественников в условиях ограниченного выбора заграничных пляжных направлений отдых в королевстве стал всесезонным. Тем, кто планирует поездки в ближайшее время, стоит учитывать возможные неудобства из-за ремонта в отелях.

На Пхукете, особенно востребованном у гостей из России, с 1 по 23 сентября будет закрыт бассейн в комплексе Karon Sea Sand Resort 4*, с 26 августа в течение месяца – в Renaissance Phuket Resort & Spa 5*. Со вчерашнего дня недоступно пользование бассейном в Sugar Palm Grand Hillside 4*, работы планируют завершить к 30 сентября. В Chanalai Flora Resort 4* с 14 сентября по 25 октября будут реновировать дорожку между бассейнами, что также может доставить некоторое неудобство отдыхающим. А в Andakira Hotel 4* до 30 сентября не будет работать основной бассейн, впрочем, гостям останется доступен другой – на первом этаже. Некоторые гостиницы на время работ предлагают альтернативу – так, туристы из X2 Vibe Phuket Patong 4* с 25 августа по 15 октября смогут отдыхать у бассейна в отеле Chateau du Village Patong 4*, до которого туристам обещают бесплатный трансфер.

В Паттайе полностью закрыт на реновацию до середины ноября A-One The Royal Cruise Hotel 4*. А вот в Ravindra Beach Resort & Spa 5* вчера завершены ремонтные работы. Что же касается реконструкции бассейнов, то с 18 по 30 сентября она запланирована в Cape Dara Resort Pattaya 5*. Кроме того, в течение недели с 1 октября – в Rita Resort & Residence 3*, при заселении в этот период гостям обещают в качестве бонуса бесплатные билеты в аквапарк отеля Pattaya Park.