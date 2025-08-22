Туристам повысили цены на оформление виз в Испанию

Сокращение ежедневных квот на подачу паспортов в визовом центре Испании привело к повышению цен на их оформление для туристов. Правда, прайс сменился только для тех, кто получает шенген при помощи посредников. Визовые агентства, сохранившие свои личные места на подачу в общем котле, который похудел до 15 заявителей для всех посредников в одном городе, решили поднять цены. Возможно, просто пользуясь случаем. А может быть, пытаясь компенсировать недополученную выгоду из-за уменьшения своих личных квот.

«Количество мест ограниченно, но у нас по-прежнему есть возможность подавать документы в ближайшие дни. Поэтому поднялась цена на срочный занос документов без записи. Многие думают, что для нас повышение – это хорошо, но нет – чем выше цена, тем меньше потенциальных клиентов», – объясняют в одном из визовых агентств.

Это уже вторая волна повышения цен – не повсеместная, но все же. В предыдущий раз в июле, когда появились первые слухи о квотах в BLS Spain Russia, которые тогда все же не ввели, некоторые посредники увеличили ценник на 10 тыс. В итоге сейчас за оформление испанского шенгена под ключ с заносом паспорта можно потратить порядка 70 тыс.

«Нет уж, мы тогда пока что в Испанию не поедем. Такая сумма только за визу – это перебор», – отреагировали на новые цены некоторые туристы, считающие их неоправданно высокими.

Агенты уверены, что просят деньги не за воздух:

«Обычная запись только на конец сентября. Причем ее еще надо ждать. А мы заносим в ближайшие дни».

Справедливости ради – временной промежуток все-таки преувеличен. Еще ни одного слота на сентябрь не роздано. Их должны добавить в систему на следующей неделе. В какой именно день, неизвестно – это всегда лотерея. Периодически появляются отказные места на август, но их очень быстро разбирают.

